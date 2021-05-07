В Ярославле молодой лось бегал среди многоэтажек

Весной животные часто заходят в город. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В одном из новостных пабликов Ярославля появилось видео, на котором запечатлен бегущий по жилому району лось. Животное неслось, не разбирая дороги, вдоль многоэтажных домов в районе улицы Мельничной. Таких случаев весной бывает много.

Что же гонит животных в город и заставляет подвергать себя риску? Люди в комментариях под видео выразили разные гипотезы. Кто-то считает, что у лосей начался гон и поэтому их поведение бывает странным и неконтролируемым, а кто-то опровергает эту мысль, говоря, что гон у лосей осенью, а сейчас самки отгоняют от себя своих детенышей и те не знают, куда им бежать. В любом случае, какова бы ни была причина подобного явления, жителям городов и сел нужно быть осторожными и помнить о правилах поведения при встрече с животными. Напоминаем, что если вы заметили лося в черте города, ни в коем случае не нужно близко к нему подходить, пытаться погладить или покормить. Это может спровоцировать его на страх и агрессию. Немедленно сообщите о диком звере по номеру 112 или (4852)400-230. Специалисты прибудут на место, аккуратно поймают животное и отпустят его в привычную среду обитания – в лес. Водителям автомобилей тоже нужно всегда быть начеку. Лоси, олени и прочие дикие животные часто выходят на автотрассу, и среагировать на их внезапное появление не всегда удается вовремя. Число столкновений с лесными обитателями на дорогах каждую весну возрастает. К тому же, по данным ГИБДД, за сбитых животных предусмотрен штраф. Например, за лося водитель должен заплатить немаленькую сумму – 80 000 рублей.