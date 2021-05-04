В Ярославле судебные приставы устроили облаву на уличных торговцев

Во Фрунзенском районе Ярославля судебные приставы конфисковали товар у уличных торговцев. Фото: УФССП России по Ярославской области

Во Фрунзенском районе Ярославля судебные приставы конфисковали товар у более, чем десяти уличных торговцев, которые незаконно продавали одежду на улицах города.

- Несанкционированная торговля в неустановленных местах наказывается, в том числе и налоговыми санкциями. В рамках рейда судебные приставы выявили более десятка незаконных торговцев. Все они не в первый раз привлекаются к административной ответственности. У должников-штрафников удалось на месте конфисковать имущество и обратить на него взыскание, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Общая стоимость изъятого товара - 30 тысяч рублей. Если должники не рассчитаются, то в оплату пойдет арестованное имущество.

Обычно торговать на улицы выходят пенсионеры и люди, оказавшиеся в трудной ситуации. В этом случае ярославцы встали на сторону продавцов, осудив судебных приставов.

- Люди пытаются как-нибудь заработать, что бы с голоду не сдохнуть, а на них рейды устраивают, - пишет местная жительница в группе "Жесть Ярославль".