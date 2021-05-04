В Ярославской области ушел под воду единственный в России ландшафтный музей

В поселке Некрасовское полностью затопило ландшафтный музей "Соляной Остров".Фото: из группы "ВКонтакте" "Подслушано Ярославль"

В Ярославском регионе из-за подтоплений происходят необратимые последствия. Так в поселке Некрасовское полностью затопило единственный в России ландшафтный музей "Соляной Остров".

- Уровень воды поднялся на полметра. Когда будут отвечать за последствия люди, которые принимали решения о спуске воды из водохранилища, - пишет жительница поселка Некрасовское в группе "Подслушано Ярославль".

На данный момент в области подтоплено 272 дачных участка и набережные Волги, ситуация продолжает ухудшаться.