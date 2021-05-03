Актер Евгений Миронов посетил монастырь в Ярославской области. ФОТО: инстраграм Евгения Миронова

2 мая Евгений Миронов посетил Свято-Введенский Толгский женский монастырь. Приезжает он сюда уже не в первый раз и подробно изучает историю этого монастыря. О своей поездке актер рассказал в инстаграме.

-В праздник посетил Толгский женский монастырь под Ярославлем. Уже не в первый раз, но благодаря монахине Спиридоне, так подробно и обстоятельно - впервые. Основан монастырь в 1314 году на месте чудесного обретения иконы Богородицы. А название получил по имени протекающей речки Толги, которая сегодня почти высохла и превратилась в ручеек, - рассказал Евгений Миронов. – К чудотворной иконе приезжали поклониться многие монархи, от Иоанна Грозного до Николая Второго. Монастырь много пережил: и набеги, и пожары. А в 1928 году был закрыт советскими властями. В нем разместили колонию для несовершеннолетних преступников. Потом практически превратили в руины. И только в 1987 году он снова был открыт, но уже как женский монастырь. И руками монахинь восстановлен. Сейчас там живут и трудятся около 200 монахинь. Причем молодые, энергичные, очень приветливые девушки. Скучать не приходится. Кроме большого потока туристов, большое хозяйство, с полем и огородами. Радостное место!