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Общество2 мая 2021 11:41

Президент РФ снял с должности замминистра МЧС экс-главу ярославских спасателей

Приказ вступил в силу 1 мая
Влада Красоткина
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Путин подписал указ об увольнении заместителя главы МЧС РФ Павла Барышева. Фото: МЧС России

Путин подписал указ об увольнении заместителя главы МЧС РФ Павла Барышева. Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя главы МЧС РФ генерал-полковника Павла Федоровича Барышева. В прошлом он руководил Главным управлением МЧС по Ярославской области.

- Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - прописано в указе Владимира Путина.

Барышев родился 15 июня 1959 года, окончил факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева Московского высшего командного училища дорожных и инженерных войск. С 2013 по 2017 года занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. После его назначили на пост заместителя министра по делам гражданской обороны.