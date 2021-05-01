В Ярославской области из водопроводных кранов сыплется сульфоуголь

В Ярославской области из водопроводных кранов сыпется сульфоуголь. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Михайловском поселке Ярославской области из кранов течет вода вместе в сульфоуглем. По словам местных жителей, администрация в курсе, но никаких мер по решению проблемы не предпринимается.

-Мыться невозможно, про готовку еды речь вообще не идет. Не жизнь, а существование, - пишет жительница поселка.

Если открыть кран и подождать минут 10, то набирается приличный мешочек с черным рассыпчатым веществом, говорят местные жители.

В соцсетях обсуждают эту ситуацию под опубликованным «криком души» подписчицы:

-Писали коллективное заявление всем домом и отправляли в компанию, откуда поступает вода. Никаких ответов не последовало. Никто не в курсе, а за воду платим по полной.

-Так не платите. Делаете экспертное заключение, собираете ответы из всех организаций, куда направляли, и в суд. Зачем им что-то делать, если вы за это платите и просто письма пишите?

-Золотишка намыли.

-Скраб для тела!

-Черная икра? Мажорите.

-В прокуратуру бегом.

-Еще чуть-чуть и выйдем на уровень Африки.