В Ярославской области стоимость кулича за год выросла на 8,8% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне празднования Пасхи, в этом году мы отметим ее 2 мая, Росстат сравнил, сколько в среднем стоил кулич в прошлом году, и сколько он в среднем стоит сейчас.

В Ярославской области, по данным ведомства, стоимость кулича за год выросла на 8,8%: если в 2020 году он в среднем обходился в 301 рубль 65 копеек, то в этом году – уже в 328 рублей 7 копеек.

- В других регионах ЦФО условная стоимость кулича выросла еще больше, что свидетельствует о более значительных темпах роста цен на продукты питания, входящих в его рецептуру, - пояснили в Росстате.

Самый дорогой кулич – в столице. Средняя цена его в Москве – 471 рубль 81 копейка. Самый дешевый куличик продается в Тамбовской области: его можно купить за 294 рубля 72 копейки.