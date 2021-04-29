"Как из детства": в Ярославле возвели постамент советского автобуса

В Ярославле поставили памятник ушедшей советской эпохи - в виде автобуса ЛиАЗ-677.Фото: "Жесть Ярославль"

В Ярославле на конечной остановке 33-го маршрута «ПАТП №1» - Областная больница поставили памятник ушедшей советской эпохи - в виде автобуса ЛиАЗ-677.

Яркая желтая машина на какое-то время вернула взрослых в юность.

- Где то-там из детства стучат бутылки, - пишет местная жительница в группе "Ярославль Live".

- Любимый старый автобус, - подхватили другие жители.

- Я помню, когда в детстве ехал на этом автобусе слышал, как жужжит двигатель, а салон автобуса сильно качался при наезде на кочки, еще он медленно разгонялся, - начали делиться воспоминаниями ярославцы.