В Ярославской области затопило Угличский район

Паводок пришел в Угличский район. ФОТО: группа "Подслушано Углич" ВКонтакте

В Ярославской области под воду уходит целый район. Сложная паводковая ситуация сложилась в Угличском районе: многие угличане сидят без электричества, из-за разлива реки Улеймы затопило дома в Слободском и Улейминских поселениях. В первом подтоплен 21 дом в трех населенных пунктах, тяжелее других приходится жителям деревни Дерябино. В Слободском поселении вода пришла в пять населенных пунктов, повреждена дамба в селе Улейма.

В Головинском сельском поселении проблема подтопления коснулась нескольких домов в деревнях Головино, Муравьево, Парово – вода дошла до огородов и подвалов. В Отрадновском сельском поселении размыло дорогу.

- В городе в основном пострадали территории, граничащие с лесными массивами, откуда идет подпор воды. Было принято решение о необходимости провести реконструкцию мостов на реке Улейма в деревне Овинищи Подгорные, в селе Улейме. Сейчас на мостах организовано дежурство дорожников для мониторинга ситуации, - сообщили на комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла вчера, 26 апреля, в Угличе.

Прошло совещание и в областном правительстве. НА КЧС приняли решение увеличить сброс воды на Рыбинской ГЭС до 3,5 тысяч куб./сек. Среднесуточно. Это должно стабилизировать ситуацию с пропуском воды из Улеймы в Юхоть.