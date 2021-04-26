В Ярославль поступило новое медицинское оборудование Фото: Правительство Ярославской области

В больницу скорой помощи имени Соловьева привезли восемь мониторов пациента и бронсхоскоп. В отделении реанимации они заменят старое оборудование.

-Больница имени Н.В. Соловьева – травмоцентр 1-го уровня. Сюда доставляют самых сложных пациентов травматологического профиля, в том числе пострадавших в ДТП. Новые мониторы обеспечивают постоянный контроль за показателями основных жизненных функций и необходимы для каждого больного, находящегося в отделении реанимации. Общая стоимость аппаратов – более 2 миллионов рублей, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Директор больницы Наталья Даниленко отметила, что через отделение реанимации, которое рассчитано на 15 коек, ежегодно проходят более 600 человек. Это наиболее тяжелые больные, требующие интенсивной терапии и постоянного наблюдения. Новое оборудование стало хорошим подспорьем в работе отделения.