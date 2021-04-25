В Ярославской области поезд протаранил Оку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ДТП произошло на 192 километре перегона Сильницы-Петровск вечером 24 апреля. Водитель автомобиля «Ока» нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, видя приближающийся поезд. Хотел проскочить перед составом, но не успел.
- Машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда, - сообщили в СЖД.
Пострадавших и задержек поезда нет.
Подписчики соцсетей обсуждают произошедшее:
-Оку, наверное, ветром в поезд придуло.
-Электровоз - 140 тонн, от Оки осталось что-то?