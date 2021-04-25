В Ярославле на улице Рыкачева плавали машины

Городские службы уже устранили эту проблему Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 25 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором видно, что улица Рыкачева в буквальном смысле поплыла. Колеса машин почти полностью уходили под воду, водители двигались с трудом, рассекая водную гладь. Проблема требовала быстрого решения, улицу нужно было срочно приводить в порядок, тем более что рядом находится детский сад.

- Предприятие РиОГС провело оперативные работы, ливневые колодцы расчистили, вода ушла. Горзеленхоз будет приводить улицу в порядок, - сообщили в мэрии Ярославля.

Подписчики соцсетей обсуждают произошедшее:

-Лодки взяли и поплыли!

-Знатная ямища там, не объехать никак что ли это место?

-Так там каждый год так!

-Там всегда так было. Хотя в прошлом году ремонт дорогие проводили, но, видимо, опять не угадали.

-А где гондолы с гондольерами?