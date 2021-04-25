В Ярославле на улице Рыкачева плавали машины

Городские службы уже устранили эту проблему
Фото: Мэрия Ярославля
Вчера, 25 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором видно, что улица Рыкачева в буквальном смысле поплыла. Колеса машин почти полностью уходили под воду, водители двигались с трудом, рассекая водную гладь. Проблема требовала быстрого решения, улицу нужно было срочно приводить в порядок, тем более что рядом находится детский сад.
- Предприятие РиОГС провело оперативные работы, ливневые колодцы расчистили, вода ушла. Горзеленхоз будет приводить улицу в порядок, - сообщили в мэрии Ярославля.
Подписчики соцсетей обсуждают произошедшее:
-Лодки взяли и поплыли!
-Знатная ямища там, не объехать никак что ли это место?
-Так там каждый год так!
-Там всегда так было. Хотя в прошлом году ремонт дорогие проводили, но, видимо, опять не угадали.
-А где гондолы с гондольерами?