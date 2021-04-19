В торговых центрах Ярославской области будут делать прививки от коронавируса

В торговых центрах региона откроются пункты выездной вакцинация от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В торговых центрах региона откроются пункты выездной вакцинация от коронавируса. Первый заработает в Тутаевском ТЦ, который находится на улице Моторостроителей, 72А. Все желающие смогут привиться в будни с 16 до 19 часов, а в выходные с 11 и до 14 часов. - Для процедуры необходимы паспорт, медицинский полис и СНИЛС, - рассказали в правительстве Ярославской области. Когда откроют пункты вакцинации в других ТЦ области, будет известно позднее.