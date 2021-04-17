Ярославские артисты вытащили из воды тонущую собаку

Ребята вытащили собаку из воды. Скриншот с видео, группа "Ярославль Live"

ЧП произошло сегодня, 17 апреля, утром на набережной в районе Речного вокзала. Ребята, артисты шоу-балета "Юта", бросились спасать собаку, которая оказалась в воде. Видимо, погналась за утками, а выбраться обратно на сушу не смогла.

- Мы, артисты шоу-балета "Юта", стояли у входа в кафе, собирались на выезд. Один из танцоров Павел Кузнецов увидел, как собака свалилась в реку. Видимо, не заметила воду из-за плавающего мусора, - рассказал КП-Ярославль один из спасателей Николай Шухтин.

Павел, крикнув всем "помоги мне", побежал спасать несчастного пса, который барахтался в реке.

- Я бросился за Павлом, но не понимал, что происходит, а потом увидел брызги. Павел лег на край пристани и потянулся за собакой, я подбежал, помог достать, - говорит Николай.

Спасенный пес быстро ретировался от ребят. Но к ним подошла хозяйка собаки и поблагодарила артистов за помощь.