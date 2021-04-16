В Ярославской области при прокладке кабеля уничтожили 78 елей Фото: Полина Вачнадзе

Прокладывая оптико-волоконный кабель, 39-летний житель Любимского района уничтожил 78 елей. 2-х и 3-летние саженцы погибли под колесами техники.

В полицию с заявлением об уничтожении молодых насаждений обратился директор местного лесничества, он оценил ущерб почти 25 тысяч рублей.

Подозреваемого вычислили, как оказалось, работы по прокладке кабеля мужчина проводил без специального разрешения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений». Любимец во всем признался и готов в полном объеме возместить лесничеству причиненный ущерб.