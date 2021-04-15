В Рыбинске открыли 13-метровый макет затопленной Мологи. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске открыли выставку, посвященную затопленному городу Молога. Главным элементом стал масштабированный макет Мологи, созданный по сохранившимся фотоснимкам, четрежам и воспоминаниям жителй города. Детально проработаны дома, здания, храмы и памятники, восстановлен рельеф местности и план застройки Мологи. Над макетом работала команда архитекторов во главе с Александром Ждановым, проектировщиков и художников-реставраторов. Макет сделан в масштабе 1:100, его размеры 3,5 на 13 метров.

Каждое из 400 зданий распечатано на 3D-принтере, но раскрашено вручную.

- Предусмотрены разные интерактивные режимы: ночной город, шум торговой площади, колокольный звон и другие сценарии. Кроме макета можно увидеть архивные фотографии, услышать истории мологжан, - рассказал автор проекта, директор НКО «Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин.

Работа продолжалась около двух лет. Открытие выставки приурочено к историческому событию – 14 апреля 1941 года началось заполнение Рыбинского водохранилища, под которым остался город.

- Мои бабушка и мама родились в Мологском крае и жили там до самого затопления. Они рассказывали, что это были святые, светлые и плодородные места, где злаковые росли по плечи и водились осетры размером со стол. И сегодня я вижу этот город, и слезы радости на глазах наворачиваются, - поделилась Татьяна Куликова.