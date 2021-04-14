Двое юных ярослацев попались в Костроме на сбыте фальшивок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое жителей Ярославля 19 и 17 лет попались в Костроме на сбыте фальшивых пятитысячных купюр. По версии следствия, старший товарищ купил четыре подделки в Интернете и уговорил своего несовершеннолетнего знакомого участвовать в сбыте.

В декабре прошлого года юноши приехали в Кострому и прошли с подделками по магазинам. Младший покупал какую-то мелочевку рублей за 100-300, а на сдачу получал настоящие деньги. Старший в это время наблюдал за обстановкой рядом.

- Подобным образом злоумышленникам удалось сбыть 3 поддельных банковских билета, однако при их попытке расплатиться четвертой купюрой продавец магазина заподозрила подделку денег и вызвала сотрудников полиции. Молодой человек был задержан, его старшему товарищу удалось скрыться и уехать в Ярославль, но спустя несколько дней он также был задержан, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Несовершеннолетний фальшивомонетчик сейчас находится под подпиской о невыезде. Его 19-летний товарищ заключен под стражу, так как на новее дело он пошел, еще не отбыв условный срок за другое преступление.

Уголовное дело передано в суд.