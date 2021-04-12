В Ярославскую область привезли еще 5400 доз вакцины от COVID-19

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 71 755 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области, по данным федерального регистра, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 71 755 человек. Вторую прививку от COVID-19 сделали 50 038 ярославцев.

Всего в Ярославскую область поступили 96 872 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак, последняя поставка состоялась 10 апреля. В субботу в регион доставили 5400 доз вакцины.

Сейчас в области работает 47 пунктов вакцинации в 30 медицинских организациях. Записать на прививку можно по телефону медучреждения или на сайте Госуслуги.