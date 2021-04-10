Мэр Ярославля рассказал, когда будут отмечать День города в этом году и включат ли фонтаны

День города Ярославля могут вновь перенести на сентябрь. ФОТО: архив КП

На пресс-конференции мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, когда в этом году будут отмечать День города. Как оказалось, все зависит от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Будем ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора. Если ограничения снимут, то мы отметим его в полном объеме. Если ограничения до 50 человек останутся, то праздник пройдет точечно. Я надеюсь, к сентябрю их снимут. Поэтому давайте смотреть по ситуации, мы готовы и в мае, и в сентябре. Это не решение мэра, это решение ярославцев, Роспотребнадзора, - сказал Владимир Волков.

Фонтаны в этом году пообещали включить. В прошлом, пандемийном, году они заработали с опозданием и по определенному графику. Людей на улицах Ярославля практически не было и любоваться городскими фонтанами было некому.