Ярославцы считают, что их дом может рухнуть из-за незаконной перепланировки

В Ярославле в доме №40 на проспекте Машиностроителей трескаются полы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в доме №40 на проспекте Машиностроителей трескаются полы. Жильцы многоэтажки считают, это происходит потому, что идет ремонт пристройки к дому. Люди уверены, что если повредить несущие стены, то дом может рухнуть.

Администрация выехала с проверкой первый раз . Незаконную перепланировку нашли, но признали безопасной.

— Уже после жалоб и разбирательств собственник представил нам заключение, в котором прописано, что все работы по перепланировке не влияют на безопасность и надежность несущих стен. Для нас самое главное — безопасность людей. Но процедура была нарушена, соответственно перепланировка так и осталась не согласованной. 26 марта все работы на объекте остановлены до решения суда, — пояснил глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Опасения жильцов со временем только выросли. Поэтому администрация выехала на вторую проверку и обнаружила несогласованные работы.

— Я живу на первом этаже, у нас так долбили, что полы потрескались. С осени дом как на войне, то отбойные молотки стучат, то кувалды. Всю зиму шум, даже в субботу и воскресенье людям не отдохнуть. Мы обращались в домоуправление, но нам так и не объяснили, что происходит в подвале, — рассказал житель дома Владимир Клюев.

Собственнику велели привести помещения в прежний вид, но он отказался и подал в суд.