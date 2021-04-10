Уволилась директор ростовского музея-заповедника Наталия Каровская

В Ростовском музее-заповеднике сменился директор. ФОТО: сайт Государственного музея-заповедника "Ростовский Кремль"

Вчера, 8 апреля, в Ростовском музее-заповеднике произошла смена руководства. Наталия Каровская, которая руководила музеем с 2010 года, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сейчас временно исполнять обязанности директора будет Андрей Хрунов. До этого назначения он являлся заместителем руководителя по ремонту и реставрации музея-заповедника.

Кто займет пост директора Ростовского Кремля на постоянной основе, будет решать учредитель, то есть, Министерство культуры Российской Федерации.