Ярославцы могут бесплатно проверить свое здоровье Фото: Мария ЛЕНЦ

11 апреля в торговом центре «РИО» пройдет Международный фестиваль «Радуга здоровья-2021». Откроется от в 11:00, а завершится – в 18:00.

На площадке будут работать 15 модулей со специалистами из разных сфер медицины. Ярославцы смогут получить ответы на вопросы о COVID-19 и вакцинации против инфекции, туберкулезе, донорстве, первой помощи, диетах и многом другом.

К работе с посетителями фестиваля привлекут врачей Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Областного центра переливания крови, Областной туберкулезной больницы, сотрудников ЯГМУ.