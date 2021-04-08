Ярославским водителям пересчитали коэффициент бонус-малус

От КБМ во многом зависит стоимость ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 апреля всем автовладельцам сделали перерасчет коэффициента бонус-малус. Происходит это ежегодно с 2019 года.

- Размер КБМ зависит исключительно от соблюдения водителем правил безопасного

управления транспортом. Повысится КБМ во время пересчета или понизится – определяется наличием или отсутствием страховых случаев за год, прошедший с прошлого перерасчета, - пояснил юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков.

Новое значение КБМ будет действовать до 31 марта следующего года. Коэффициент бонус-малус влияет на стоимость полиса ОСАГО. При этом, по новым правилам, КБМ не сгорает, если владелец машины не стал оформлять ОСАГО.

- История сохраняется, даже если человек долго не страховал свою ответственность. При этом улучшить показатель можно только безаварийной ездой. Проверить свой КБМ автолюбители могут на портале Российского союза автостраховщиков, - уточнил Олег Масков.