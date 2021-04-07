Уроженец Ярославля вошел в число богатейших людей мира

Уроженец Ярославля Леонид Блаватник вошел в число богатейших людей мира по версии Forbes. В мировом рейтинге он занимает 46 место, состояние Леонида Блаватника оценивается в 32,2 миллиарда долларов. Компании, которыми он владеет, работают в разных сферах, от звукозаписи до нефтедобычи.

Леонид Валентинович Блаватник родился в Ярославле в 1957 году, в 1974 году с золотой медалью окончил физико-математическую школу №33. Учился в московском вузе. В 1978 году вместе с семьей эмигрировал в США. Имеет ученые степени Колумбийского университета и Гарвардской школы бизнеса.

Несмотря на то, что Леонид Блаватник не гражданин России, связь со своей малой родиной он не теряет. Известный как щедрый меценат, который жертвует огромные суммы на благотворительность, Леонид Валентинович не забывает школу, где учился. Несколько лет назад он помог с ремонтом крыши школы №33.

Кстати, о благотворительности. В 2011 году Леонид Блаватник выделил огромную сумму на строительство новой галереи музея Tate Modern в Лондоне. Взнос назвали «почти беспрецедентным» в истории крупнейшего центра современного искусства Великобритании.