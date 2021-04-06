Рыбинец во время ссоры задушил свою 80-летнюю мать Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следователи Рыбинска раскрыли убийство 80-летней жительницы города. Тело пожилой женщины обнаружили в ее же квартире – на шее были видны следу удушения. По горячим следам задержали подозреваемого: 60-летнего сына убитой.

Мужчина не стал отпираться.

- Он пояснил, что задушил свою мать в ночь с 31 марта на 1 апреля. Мотивом для преступления стала ссора, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.