Рыбинец во время ссоры задушил свою 80-летнюю мать
Фото: СУ СКР по Ярославской области
Следователи Рыбинска раскрыли убийство 80-летней жительницы города. Тело пожилой женщины обнаружили в ее же квартире – на шее были видны следу удушения. По горячим следам задержали подозреваемого: 60-летнего сына убитой.
Мужчина не стал отпираться.
- Он пояснил, что задушил свою мать в ночь с 31 марта на 1 апреля. Мотивом для преступления стала ссора, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.