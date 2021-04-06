В Рыбинске в Волге утонул 24-летний мужчина Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске в Волге нашли труп мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не было, поэтому основной версией случившегося является несчастный случай. Скорее всего, мужчина вышел на лед, провалился и не смог выплыть.

Личность погибшего уже установлено. Это 24-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следственное управление СК России по Ярославской области обращает внимание жителей области на то, что в весенний период категорически запрещается выходить на лед. В это время года лед начинает таять и становится непрочным. Скрепленный ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся талой воды, «тело» льда становится пористым и очень слабым, хоть и сохраняет достаточную толщину. Весенний лед очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека.