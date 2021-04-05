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Происшествия5 апреля 2021 10:32

Ярославцу, угрожавшему соседке молотком, грозит 2 года

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством»
Полина Вачнадзе
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Ярославцу, угрожавшему соседке молотком, грозит 2 года

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

41-летнему ярославцу грозит два года лишения свободы за угрозы в адрес соседки. И угрозы эти были не словесные, а вполне себе реальные. 60-летняя женщина написала заявление в полицию, после того, как сосед пошел на нее с молотком во время конфликта в подъезде.

- Полицейскими, прибывшими на месте, подозреваемый был задержан. Установлено, что мужчина угрожал потерпевшей в ходе бытового конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый дал признательные показания, ранее он привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Криминал