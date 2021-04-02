В Ярославле задержан депутат областной думы Роман Фомичев?

Информацию о задержании Романа Фомичева правоохранительные органы пока не комментируют. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Сегодня, 2 апреля, из неофициальных источников стало известно о задержании депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева. Однако подтверждения этим данным на настоящее время нет. Правоохранительные органы ответа на вопрос не дают.

Как стало известно КП-Ярославль, какие-либо официальные документы в региональное заксобрание о задержании Романа Фомичева не приходили.

- Ходатайств об избрании меры пресечения в отношении депутата пока в суды не поступало, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Справка:

Роман Фомичев – депутат Ярославской областной думы 6-го и 7-го созывов, партия «Единая Россия». Председатель комитета облдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Член комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. Известный в Ярославской области застройщик, занимается решением проблем развития городской среды, разработкой и внедрением концепции брендинга идентичности Ярославля и развития города.