Торговый центр Ярославля выплатит компенсацию за падение ребенка на лестнице

Торговый центр в Ленинском районе выплатит матери пострадавшего ребенка деньги - компенсацию материального ущерба и морального вреда. 10-летний мальчик упал на лестнице в магазине и повредил спину.

Несчастный случай произошел в сентябре прошлого года. Ребенок с другом пошли в торговый центр в канцелярский магазин. На лестнице мальчик поскользнулся на незакрепленной противоскользящей накладке на ступени и упал на спину. Пострадавшего госпитализировали: ему поставили диагноз компрессионный перелом 5-10 позвонков. Сейчас школьник проходит реабилитацию и носит корсет.

Прокуратура Ленинского района провела проверку по факту получения травмы несовершеннолетним и направила в суд иск. В пользу матери ребенка требовали взыскать с ТЦ расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен. Осталось только добиться того, чтобы деньги были перечислены – этот процесс прокуратура взяла под свой контроль.