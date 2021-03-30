Это Ямославль, детка: в яме на дороге забуксовал мусоровоз

Мусоровоз не смог проехать по дороге в поселке Красный Бор. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
- В Ярославском районе уже грузовые тонут. Какие уж тут могут быть жалобы на ямы с асфальте, - пишет втор видео в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.
Огромная яма подстерегла мусоровоз в поселке Красный Бор. Водитель явно пытается медленно пройди водное препятствие, но все равно застревает. Яма не поддалась даже большегрузу, что уж говорить о легковых автомобилях – для них она просто непреодолимое препятствие.
- Это Ямославль, детка, - пишут ярославцы в соцсетях.
По словам очевидцев, на помощь мусоровозу пришел его «коллега» по габаритам.С его помощью автомобиль смог выехать из ямы.