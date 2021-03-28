Ярославца подозревают в убийстве матери

Кадр с места происшествия.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
Утром 28 марта, в квартире на улице Доронина нашли тело 68-летней ярославны с ножевыми ранениями на шее.
- По горячим следам был задержан 47-летний сын потерпевшей. Подозреваемый пояснил, что мотивом преступления стала ссора, - рассказали в СКР России по Ярославской области.
Мужчина ранее был судим, не работает и злоупотребляет спиртным. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Против ярославца возбуждено уголовное дело по статье «убийство».