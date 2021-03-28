В ДТП Ярославской области погиб бывший прокурор Переславля

Кадр с аварии, в которой погиб бывший прокурор Переславля. Фото: УМВД России по Ярославской области

Смертельная авария произошла 26 марта на дороге «Юрьев-Польский – Переславль-Залесский». Погиб бывший прокурор Переславля Александр Ершов. По предварительной информации, он не справился с управлением, съехал в кювет и на скорости врезался в дерево.

- Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в УМВД.

Прокурор отслужил более 30 лет, на пенсию вышел в звании старшего советника юстиции.