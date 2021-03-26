Отец не выплатить детям 1,3 миллиона рублей алиментов

В Ярославле мать одна воспитывала троих детей, пока их отец уклонялся от выплаты алиментов. Фото: УФССП по Ярославской области

В Ярославле мать одна воспитывала троих детей, пока их отец уклонялся от выплаты алиментов. Сумма накопилась не маленькая - 1,3 миллиона рублей

- Судебный пристав установил, что счетов и автотранспортных средств должник не имеет, но в собственности у него есть несколько объектов недвижимости. В отношении одного из них, а именно квартиры, был произведен арест, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Даже арест не сподвиг горе-отец отдать деньги для детей, поэтому его квартира была выставлена на торги. Средства с продажи были переданы матери троих дочерей.