В Рыбинске снесли восьмиметрового снеговика

Восьмиметровый снеговик в Рыбинске. Фото: Валерий Панкратов

В Рыбинске на площади Дерунова убрали восьмиметрового снеговика, который лепили к 950-летию города. На заготовку потребовалось 300 кубометров снега и два дня, а создавали снежного человека целую неделю.

- Сначала собрали несколько деревянных коробов, формируя размеры будущей фигуры, затем заполнили их снежной массой, проливали водой и утрамбовывали. Чистый снег собирали прямо с площади, воду брали из фонтана. Сделанная по такой технологии фигура прочная и продержится до плюсовых температур», – рассказывал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов о создании снеговика-гиганта.

Но погода внесла свои коррективы. Чтобы труды художника и архитекторов не обвалились на голову рыбинцам, было решено снести снежную фигуру.