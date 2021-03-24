Супервайзерам, менеджерам и директорам ярославские работодатели готовы платить самую высокую зарплату

Составлен топ наиболее высокооплачиваемых специальностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле самую высокую зарплату готовы платить супервайзерам, менеджерам по продажам и директорам магазинов. Такие выводы после исследования местного рынка труда сделала компания SuperJob.

Спервайзеру торговых представителей на сайте предлагают 70 тысяч рублей. Менеджеру, в данном случае – по продаже и установке спутникового ТВ – от 63 тысяч в месяц. Замыкает тройку высокооплачиваемых лидеров вакансия директор магазина. Ему обещают платить от 60 тысяч рублей. В пятерке также вакансия главного инженера (зарплата от 60 тысяч рублей) и менеджера по продаже зарплатных проектов (от 53 700 рублей).

В целом по крупным городам отмечается востребованность руководителей и специалистов в продажах и финансах. В марте самые высокие заработные платы предлагали руководителям и программистам.