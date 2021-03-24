Рыбинец из-за плохого настроения повредил чужую машину

Хулигану грозит срок или штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятная история произошла в Рыбинске во дворе дома на улице 9 Мая. Пьяный мужчина повредил чужую иномарку. Владелец машины обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный быстро установил виновного. Тот не стал отпираться и признался в своем неблаговидном поступке. Пояснил, что был пьян и в плохом настроении, поэтому и повредил автомобиль незнакомого ему человека.

Теперь поводов для радости у рыбинца и того меньше. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.