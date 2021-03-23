Трем гостиницам Ярославской области присвоили трехзвездочный статус

Три отеля Ярославской области - в Угличе, Ростове Великом и Ярославле - прошли категорирование и получили трехзвездочный статус. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три отеля Ярославской области - в Угличе, Ростове Великом и Ярославле - прошли категорирование и получили трехзвездочный статус. Еще один ярославский отель повысил свою значимость и стал обладателем четырех звезд.

- Количество звезд отражает информацию об уровне сервиса и помогает туристам, путешествующим по Золотому кольцу России, определиться с местом проживания. В Ярославской области идет постоянный процесс совершенствования отраслевой инфраструктуры, повышения качества услуг, и мы продолжим эту деятельность, - отметил зампредседателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Классификационные свидетельства получили более 100 гостинец и отелей региона. Срок действия таких документов - три года.