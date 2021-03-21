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Общество21 марта 2021 15:58

В Рыбинске сантехник упавший в кипяток пошел на поправку

У мужчины было повреждено 30% поверхности тела
Влада Красоткина
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В Ярославской области рабочий обварился в кипятке на теплотрассе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале, сотрудник коммунальных служб Рыбинска выехал на аварию на горячем трубопроводе. Во время работы произошла трагедия: мужчина оступился и упал в яму с кипятком. Коллеги быстро вытащили его, но несмотря на это, пострадавший получил сильные ожоги - повреждено 30% поверхности тела.

Сейчас больной пошел на поправку. В больнице города Рыбинска ему провели три операции по пересадке кожи. Предстоят еще несколько операций. Пока состояние понемногу улучшается, пострадавший начал ходить.

Организация, в которой работал мужчина не признает себя виновной. По их словам работник сам виноват в том, что упал в кипяток.