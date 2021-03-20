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Происшествия20 марта 2021 15:15

В Угличе Ярославской области появился маньяк с ножом: комментарии полиции

Странный мужчина преследовал женщин
Полина Вачнадзе
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Очевидцы утверждают, что у мужчины в руках был нож

Фото: Полина Вачнадзе

В социальных сетях Углича сообщили об опасности, которая угрожает местным жительницам:

- По Заводскому району ходит маньяк с ножом. На нем камуфляжные штаны, на голове капюшон. Нападает на женщин. Будьте осторожны.

Напуганные угличанки сообщили о подозрительно человеке в полицию.

- Сотрудниками полиции задержан нетрезвый гражданин, которые по приметам похож на описываемого мужчину. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

И уточнили, что заявлений по фактам причинения телесных повреждений не поступало. Полиция просит очевидцев обратиться по телефону 8(48532)2-22-22 или по номеру 02 (с сотового - 102).

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