В Ярославле 26 марта пройдет День бесплатной юридической помощи

В Ярославле 26 марта, в следующую субботу, пройдет День бесплатной юридической помощи. Время приема - с 09:00 до 17:00, но лучше записаться заранее.

Бесплатную юридическую помощь можно получить по нескольким адресам.

- Ленинградский проспект, 50, кабинет 108.

Предварительная запись на прием пройдет 24 марта с 14:00 до 17:00 по телефону 8-980-747-58-85.

- улица Трефолева, 20Г.

Предварительная запись пройдет 22, 23, 24 марта с 14:00 до 17:00 по телефонам 8-980-703-13-14 и 30-56-38.

- Московский проспект, 107, кабинет 335а.

Предварительная запись на прием пройдет 24 марта с 14:00 до 17:00 по телефону 8-910-969-25-52.

- проспект Авиаторов, 74А, кабинет 6.

Предварительная запись пройдет 24 марта с 14:00 до 17:00 по телефонам 8-980-747-53-35 и 40-97-68.