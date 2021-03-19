В Ярославской области торговали смертельно опасным спиртом

Нелегальный алкоголь, который нужно уничтожить. Фото: УФССП по Ярославской области.

В Тутаеве судебные приставы конфисковали из продуктового мини-маркета нелегальный этиловый спирт. Мужчина продавал флакон за 35 рублей.

- В рамках проверки было установлено, что реализуемая продукция является концентратом из которого готовят раствор для наружного применения и лекарственных средств, - УФССП по Ярославской области.

Суд признал вину предпринимателя и назначил ему штраф 10 тысяч рублей, а алкоголь будет уничтожен.