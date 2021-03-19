Ярославна решила продать щенка и лишилась 46 тысяч рублей

В Ярославской области 36-летняя жительница выставила объявление о продаже щенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 36-летняя жительница выставила объявление о продаже щенка. Спустя время откликнулись покупатели, которые оказались мошенниками, и под предлогом залога попросили у женщины реквизиты банковской карты.

- Заполучив реквизиты, мошенники списали с карты пострадавшей 46 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В Ростовском районе поступило аналогичное заявление от местной жительницы, что неизвестный с сайта объявления хотел купить детскую коляску, запросил реквизиты, после чего произошло списание 10 тысяч рублей.