В Ярославле после оттепели начали чистить ливневую канализацию

В Ярославле начали очищать ливневки в Заволжском районе. Фото: Мэрия Ярославля

Оттепель в Ярославле за два дня убрала больше снега, чем коммунальщики за сезон. Радоваться весеннему теплу, конечно можно, но пришла другая беда - зимний сугроб превратится в непроходимые лужи.

В разгар потепления в Ярославле начали очищать ливневки в Заволжском районе.

— Мы приезжаем на точку, находим дождеприемники и проливаем их кипятком, расчищаем от снега. Далее создаем траншеи, чтобы вода с легкостью проходила сквозь наледь. Процесс по очистке одного колодца занимает около 20 минут. В среднем за день одна бригада расчищает 15 ливневок. Всего в Заволжском районе порядка 800 дождеприемников и 2500 смотровых колодцев. Работаем мы планово, а также выезжаем на места сильного затопления, — сообщил начальник второго сетевого района МКП «РиОГС» Артём Хватов.

На улицах работает специальная техника — каналопромывочные, илососные и гидродинамические машины, краны-манипуляторы. В местах, где нет ливневых канализаций, производится откачка воды и прогрев труб.