В Ярославской области закрыли автомобильную переправу через Волгу

Ледовая переправы закрыта из-за потепления. ФОТО: администрация Рыбинского района

В Ярославской области закрыли переправу Глебово-Сменцево, которая соединяет Рыбинский и Некоузский районы и существенно экономит водителям время в пути.

Пока не понятно, будет ли переправа еще работать в этом сезоне. Сейчас из-за потепления ездить по ней опасно, но если в регионе вновь ударят морозы, то вполне вероятно, что ледовый мост снова откроют.

О режиме работы переправы автомобильной ледовой переправы можно узнать по телефону 8-915-983-44-45. Номер включен круглосуточно.