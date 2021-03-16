Не заслуживает снисхождения: суд присяжных признал ярославца виновным в убийстве

Мужчина отправился в колонию строгого режима на 9 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд присяжных признал 56-летнего жителя Ярославского района виновным в убийстве. Мужчины вместе распивали спиртные напитки в доме обвиняемого в деревне Поляны. Начался конфликт, а когда слова перестали действовать, злоумышленник достал свое охотничье ружье и выстрелил оппоненту в голову. От полученных травм тот скончался на месте.

Дело рассматривал суд присяжных. Обвиняемый был признан виновным и не заслуживающим снисхождения, пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области. Приговор: 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.