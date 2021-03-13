Ярославцев просят собрать корм приюту для бездомных животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 14 марта пройдет благотворительная акция. Приют для бездомных животных "Вита" просит ярославцев помочь собакам кормом. Акция "Помочь может каждый"пройдет с 11:00 до 13:00 напротив рынка в Дзержинском районе (пр.Дзержинского, 10). Ориентир - две "Газели" от "Ярэкомобил", которые будут припаркованы на стоянке у рынка.

А сегодня, 13 марта, в помощь животным из приютом "Вита" и "Ковчег" проходит книжная ярмарка на проспекте Фрунзе в ТРЦ "Фреш". На ярмарке продаются книги, средняя стоимость которых в районе 30 рублей. Также можно купить дизайнерские блокноты, значки, экомешочки и джутовые мочалки. Все желающие могут помощь кормом: для собак нужен "Чаппи", для кошек - "Пурина Ван". Акция уже началась, она продлится до 18:00. Все вырученные средства пойдут на нужды приютов.