Ярославская долгожительница отметила свой 101 день рождения
Фото: Мэрия Ярославля
11 марта исполнился 101 год жительнице Заволжского района Антонине Васильевне Куснициной. Долгожительница родилась 11 марта 1920 года в Ивановской области. В 18 лет вышла замуж. После окончила курсы медсестер и переехала в Ярославль. В городе она работала яслях Фибролитового поселка. В годы Великой Отечественной войны была там воспитателем-медсестрой. А уже после работала директором кафе «Чайка».
Поздравить Антонину Васильевну приехал глава территориальной администрации Андрей Мамонтов.
— За Вашими плечами долгая, насыщенная жизнь, Вы достойны глубочайшего восхищения. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, — сказал Андрей Мамонтов.
По сегодняшний день Антонина Васильевна ведет здоровый образ жизни и каждый день выходит гулять на улицу, самостоятельно убирает квартиру и готовит.