Ярославская долгожительница отметила свой 101 день рождения Фото: Мэрия Ярославля

11 марта исполнился 101 год жительнице Заволжского района Антонине Васильевне Куснициной. Долгожительница родилась 11 марта 1920 года в Ивановской области. В 18 лет вышла замуж. После окончила курсы медсестер и переехала в Ярославль. В городе она работала яслях Фибролитового поселка. В годы Великой Отечественной войны была там воспитателем-медсестрой. А уже после работала директором кафе «Чайка».

Поздравить Антонину Васильевну приехал глава территориальной администрации Андрей Мамонтов.

— За Вашими плечами долгая, насыщенная жизнь, Вы достойны глубочайшего восхищения. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, — сказал Андрей Мамонтов.

По сегодняшний день Антонина Васильевна ведет здоровый образ жизни и каждый день выходит гулять на улицу, самостоятельно убирает квартиру и готовит.