В Рыбинском районе нашли мертвым пропавшего без вести мужчину

Тело обнаружили в сугробе у поселка Михайловское Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сугробе у села Михайловского Рыбинского района сегодня, 12 марта, нашли тело 49-летнего мужчины. Вчера днем мужчина ушел из дома в Рыбинске и перестал выходить на связь.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертизы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По предварительной версии, смерть мужчины носит не криминальный характер. Следов присутствия рядом другого человека не обнаружено. По вмятинам в сугробе видно, что мужчина упал, сумел подняться, потом снова упал и уже не встал. Скорее всего, случился сердечный приступ.