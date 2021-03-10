Автобусы по маршруту Данилов-Ярославль будут делать дополнительную остановку

Теперь водители будут дополнительно останавливаться на пункте АТП Фото: Правительство Ярославской области

С 12 марта у рейса №507 Данилов-Ярославль произойдет изменение в маршруте. Теперь водители будут дополнительно останавливаться на пункте АТП, который находится на улице Ярославской в городе Данилове.

– Введение промежуточного остановочного пункта в маршрут обеспечит дополнительные возможности при планировании поездок для жителей Ярославля, Данилова и других населенных пунктов, – отметил директор департамента транспорта региона Сергей Кайгородов. – Выполнение перевозок пассажиров будет организовано по ранее утвержденному расписанию движения с предоставлением всех действующих льгот по оплате стоимости проезда.

Новая остановка будет на всех рейсах в прямом и обратном направлениях. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском».