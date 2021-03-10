В Рыбинске займутся благоустройством Волжского парка Фото: Администрация Рыбинска

В проект благоустройства Волжского парка вошли следующие работы: ремонт балюстрады, скейт-парка, пешеходных дорожек, монтаж освещения, установку скамеек и урн, а также высадка молодых деревьев.

Подрядная организация уже приступила к расчистке территории от старых и больных деревьев. Около 60 предстоит убрать. Их заменят молодыми деревцами.

– Летом будут выполнены компенсирующие посадки взрослыми деревьями. Это будут трехметровые клены и рябины. Всего 63 единицы, – рассказал директор управления городского хозяйства Александр Ермилов.